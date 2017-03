Inda deja en bolas a Maestre: "No tiene narices de disfrazarse de Mahoma"

¿Qué pasaría si Rita Maestre, amante de hacer befas y mofas de la religión católica, se difrazase de Alá o de Mahoma?

La respuesta la tiene bien clara el periodista Eduardo Inda. Asegura que no pasaría nada por la sencilla razón de que la portavoz de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid no se atrevería a tamaña ofensa contra una religión que no tolera ese tipo de burlas.

El director de Okdiario era muy directo en 'laSexta Noche' del 4 de marzo de 2017 cuando lanzaba su reto a la podemita: