Marhuenda acribilla a Sardá: "¡A mí no me han condenado, payaso!"

Tensión en ‘laSexta Noche' del 4 de marzo de 2017. El programa de laSexta abordaba las nuevas informaciones relativas a la caja B del Partido Popular, concretamente a que Correa, uno de los cerebros de la Gürtel, anuncia que tiene pruebas fehacientes de que en el partido muchos sabían lo que estaba sucediendo sobre este particular.

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, dudaba bastante de que Correa fuese a tirar de la manta:

¿Qué es ahora? ¿El Guerrero del antifaz? ¿El Zorro? No me fastidies. Yo, que no soy sospechoso de ser podemita, hubiese hecho exactamente lo mismo, abrir el tema. Oye, a lo mejor tiene razón y resulta que aparece este personajillo con un montón de pruebas y grabaciones, todo el mundo allí cobrando como si fueran egipcios. Pero no sé por qué a mí me da en el olfato que no va a pasar nada.

Sardá saltaba entre irónico y sorprendido:

¿No me digas? ¿Crees que no hay nada?

Marhuenda replicaba:

Yo no he dicho que no hay pruebas, no soy un investigador, lo siento, cuando estudié en Harvard contigo no me enteré.

El ex de ‘Crónicas Marcianas' salía al ataque:

Pero la sentencia de Tribunal Supremo que te ha condenado a 30.000 euros por difamar a un policía demuestra que muy investigador no eres.

Marhuenda ya se puso serio:

Mira, si quieres hacer el payaso...A mí no me han condenado, a ver si te enteras de una vez. ¿Quieres que busque en ‘Crónicas Marcianas' las cosas que hacías de marcianadas? ¿Quieres que las busque?

Iñaki López, embarrando el terreno, trató de parar la bronca, pero el director de La Razón se quejaba porque no se le dejase dar explicaciones en casa propia:

Está muy bien que al director de un periódico del grupo se le trate así. Yo soy responsable legal, por la ley de prensa de Franco, de todo lo que se escriba en el diario, lo escriba yo o no. Entonces si un redactor se equivoca me condenan a mí

Sardá insistía:

Pero si ha salido en todos los medios de comunicación

El director de La Razón le sentenciaba:

Eso muestra tu estilo barriobajero

Eduardo Inda salía en defensa de Marhuenda: