Pablo Iglesias tiene mala conciencia y miente como un bellaco: "Nosotros nunca pedimos el CNI"

Miente más que habla y tiene mala conciencia, porque hasta el podemita más obtuso sabe a estas alturas que si hace un año hubieran apoyado en el Parlamento la investidura de Pedro Sánchez, el panorama español habría cambiado radicalmente.

Mariano Rajoy estaría jubilado, un socialista residiría en La Moncloa y Podemos sería la oposición hegemónica, en lugar de ir perdiendo posciones poco a poco y ver ya imposible hasta rebasar al atribulado PSOE.

A pesar de eso y con la ayuida de su amigo Jordi Evole, el caradura de Pablo Iglesias intenta colar justo la versión contraria, la de 'lo volveríamos a hacer'.

El secretario general de Podemos se enfrentó este domingo 5 de marzo de 2017 a diversos votantes en el programa 'Salvados', presentado por Jordi Évole.

Estos le hicieron ver los que pueden haber sido sus errores que han propiciado el bajón de la formación morada en los últimos meses.

"Para nada me arrepiento de no haber apoyado a Pedro Sánchez. Mucha gente no nos ha entendido y hemos tenido que hacer algo mal. No me arrepiento de las decisiones que tomamos y seguramente lo explicamos muy mal. Nosotros nunca pedimos el CNI, pero dicen que lo pedimos, con lo cual algo hemos hecho mal".