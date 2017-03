Ferreras huele sangre en Podemos por intimidar al periodismo y pide instransigencia con ellos

Este lunes 6 de marzo amanecía con una noticia muy polémica en relación al mundo de la política y del periodismo: Periodistas de Madrid denuncian que Podemos les acosa con mensajes intimidantes. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha sido el organismo que ha dado cobijo y ha trasladado mediante un comunicado las quejas de estos periodistas que siguen de cerca a la formación morada.

No es necesario ir a la hemeroteca para encontrar aquellas ocasiones en las que Pablo Iglesias o cualquiera de los podemitas han afeado en público a alguno de los periodistas en su trabajo, pues apenas unas horas antes, entrevistado en 'Salvados', Iglesias cargó duramente contra dos de los periodistas más afamados del país: primero tiró contra Susanna Griso por haberle hecho una entrevista 'test' a Errejón "manipuladora e impresentable". Griso frena en seco las duras acusaciones de Iglesias: "No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, cámbielas"

Y después, el líder podemita cargó contra Eduardo Inda, algo que tampoco resulta una novedad: "¡Es basura informativa!"

En 'Al Rojo Vivo' de laSexta, Antonio García Ferreras, adalid del periodismo en España, llevó a su tertulia el asunto pidiendo claridad, datos demostrables y, si se comprueba la veracidad del asunto, que la crítica del sector de la información se cierna sobre Podemos. La primera dama se pone chula con Ferreras: "No enfanguéis las decisiones de Podemos".



Junto a él otros periodistas como Carlos Segovia (El Mundo) y hasta Ignacio Escolar (eldiario), se mantuvieron firmes en esta postura:

Ferreras: Si es verdad que insiste esta intimidación, me parece bien que la APM reaccione. Pero muchas veces estamos a la espera de la reacción de la APM y de la FAPE, como cuando en el gobierno no permiten que hagamos preguntas en las ruedas de prensa del Presidente. Pero si hay intimidaciones, que se muestren y que se denuncien.

La APM pide a Podemos que abandone la campaña de "acoso personal" y "amenazas" a periodistas https://t.co/nQIWzcwfqJ pic.twitter.com/FH7lzkD8jK — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 6 de marzo de 2017