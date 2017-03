Las hordas de Podemos cargan contra Jordi Évole: "Me cago en todas tus muelas"

Entre amor y rencor cambian pocas letras y en la práctica hay escasa distancia. Y la prueba viva es lo que esta sucediendo entre los zarrapastrosos de Podemos y el periodista Jordi Evole (Pablo Iglesias acaba pidiendo la hora en 'Salvados' tras ser apaleado por sus votantes).

El foro virtual Plaza Podemos, lugar de encuentro y debate de los morados en Internet, arde a estas horas contra Évole, al que no hace mucho los podemitas veneraban (Ferreras huele sangre en Podemos por intimidar al periodismo y pide intransigencia con ellos).

A los secuaces de Pablo Iglesias no les han gustado nada ni las preguntas del periodista de La Sexta a su líder en el largo encuentro que tuvieron este domingo 5 de marzo de 2017, ni la selección de votantes podemitas 'desencantados' que hizo Evole para que plantearan cara a cara cuestiones complicadas al Coletas.

Casualidades del destino o para mayor 'inri', la carga en masa de las hordas podemitas contra Evole, coincide en el tiempo con el comunicado en el que la Asociación de la Prensa de Madrid denuncia el acoso al que los morados someten a periodistas que no les bailan el agua.

En Internet, en ese espacio que llaman, Plaza Podemos, le sueltan a estas horas a Évole lindezas como estas:

O estas:

Y estas:

No es necesario ir a la hemeroteca para encontrar aquellas ocasiones en las que Pablo Iglesias o cualquiera de los podemitas han afeado en público a alguno de los periodistas en su trabajo, pues apenas unas horas antes, entrevistado en 'Salvados', Iglesias cargó duramente contra dos de los periodistas más afamados del país: primero tiró contra Susanna Griso por haberle hecho una entrevista 'test' a Errejón "manipuladora e impresentable". Griso frena en seco las duras acusaciones de Iglesias: "No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, cámbielas"