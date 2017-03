Susanna Griso frena en seco las duras acusaciones de Iglesias: "No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, cámbielas"

Pablo Iglesias todavía tenía una espinita clavada contra Íñigo Errejón que tenía que soltar en televisión. Y lo hizo este 5 de marzo de 2017 aprovechando la charla con una muestra de votantes de Podemos que le organizó Jordi Évole en Salvados.

Iglesias sacó a colación la entrevista que Susanna Griso le hizo en 'Espejo Público' de Antena3 a Errejón en plena guerra interna de Podemos antes del ajuste de cuentas que se dio después en Vistalegre 2. Errejón deja en evidencia a los pablistas que le hicieron bullying digital en Nochebuena:

La sensación que me quedaba era, "tío Íñigo, dile que ese test es una manipulación escandalosa, dile; Susanna, Pablo y yo tenemos diferencias pero no plantees un test maniqueo como este porque es impresentable".

"Yo sabía que le había molestado mucho a Pablo y me lo dijo cuando le entrevisté aquí al cabo de una semana", decía Susanna Griso cogiendo el testigo este 6 de marzo de 2017 en el arranque de su programa. Iglesias se regodea 'manchando' a Errejón con Tania: "No sé por qué ocultan su liderazgo, pero si ellos quieren yo la omito":

Íñigo Errejón lo sabe, y usted que tiene un programa de televisión, también. Las preguntas no dejan de ser preguntas, y las luchas de poder no dejan de ser luchas de poder. Y los mensajeros, ahí estoy yo, mensajeros, simplemente. No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, directamente, cámbielas.