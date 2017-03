Zascas entre presentadoras de TV: Carolina Ferré 'se ríe' de las desgracias de Emma García

Carolina Ferre fue una de las presentadoras más representativas durante los primeros años de la década de los 2000.

La alicantina ha sido uno de los rostros más conocidos de los programas de Telecinco hasta hace unos años, cuando abandonó la televisión.

Ferre ha visitado el programa '¿Perdona?' para hacer un repaso por su vida.

En la entrevista, Carolina Ferre ha recordado sus años en 'A tu lado' donde se dió a conocer de manera nacional.

Tras ver unas imagenes sobre Miriam Sánchez en donde la exasesora del amor carga contra Emma García y la culpa de su despido de 'Mujeres y hombres y viceversa' Ferre ha opinado sobresobre la presentadora.

La alicantina ha confesado que no le hace mucha gracia 'Mujeres y hombres y viceversa' y que "todavía no estoy tan apurada como para aceptar presentarlo" en el caso de que la llamaran para sustituir a García.

También ha recordado la presencia de Irma Soriano en 'GH VIP 5' y ha culpado a Aída Nízar del acoso que sufre la presentadora.

La presentadora también ha declarado que no entraría a 'Gran Hermano' ni a otro concurso similar.

Durante mucho tiempo, han acusado a Carolina Ferre de gafar todos aquellos programas en los que participaba.

"Nunca he creído que fuera gafe. He estado 20 años haciendo televisión, lo que pasa es que los últimos años es verdad que los programas que he hecho no han funcionado como tenían que funcionar".

"Algunas veces por audiencia, otros porque eran muy caros, por precipitación... Creo que, además de caer algún programa, tendría que caer también algún directivo".