El bioquímico al que Mercedes Milá llamó "gordo" contraataca: "Luego no vengáis con programas sobre 'bullying"

El problema de ir repartiendo 'hostias' por los platós, es que te las pueden devolver. Y a Mercedes Milá le acaban de devolver una en todos los morros (Mercedes Milá al bioquímico José Miguel Mulet: "Te han llamado para tocarme a mí los huevos, que no tengo").

El pasado domingo 5 de marzo de 2017 el bioquímico José Miguel Mulet visitó el programa Chester in love, donde vivió un enfrentamiento con Mercedes Milá (Se queja de haber ido de pardilla y haber cobrado muy poco en 'GH': "Si hubiera hecho como Bertín...").

El científico quiso desmontar ante la presentadora la verdad que se esconde tras la llamada 'enzima prodigiosa' y la catalana respondió llamándole "gordo" e invitándole a adelgazar.

Tras la emisión del programa medios e internautas no han dejado de hacerse eco de este rifirrafe mostrando su apoyo a Mulet, quien en su cuenta oficial de Twitter ha ido retuiteando mensajes en contra de la presentadora.

"Gracias a todos por las muestras de apoyo y cariño. Estoy un poco desbordado. No me lo tengáis en cuenta si me dejo algún tuit por contestar".