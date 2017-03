El vengativo Kiko Rivera deja 'K.O.' a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La entrevista de Isabel Pantoja sigue dando mucho de que hablar. Esta vez, ha sido el mismísimo Kiko Rivera, quién ha reconocido que hubo una parte de la entrevista a su madre en la que no le hizo gracia la forma de actuar del presentador con ella: el momento del beso.

Pablo Motos ha explicado que el mismo día del mediático encuentro, que fue de los programas más vistos de la historia de El Hormiguero de Antena 3, el hijo de la tonadillera le escribió un mensaje en el que le agradecía el trato que le había dado a su madre, pero le amenazaba con una colleja por el beso que le había dado.

Kiko Rivera se ha reído y ha explicado que estaba celoso:

"Mi madre viene una vez y la besas y yo he venido ya seis o siete veces y todavía no me has besado".