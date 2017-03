Javier Negre: "En Podemos utilizan la intimidación, las amenazas, las miradas de odio y buscan ridiculizarte y poner a todos en tu contra"

En abril de 2016 el periodista Javier Negre (El Mundo) se convirtió en uno de los profesionales señalados y acosados por Podemos, después de la publicación de su artículo 'El puño en alto de Bódalo' sobre el encarcelado Andrés Bódalo.

Este 7 de marzo de 2017 a raíz del comunicado publicado por la APM sobre las intimidaciones de podemitas a periodistas, Negre fue entrevistado por Susanna Griso en 'Espejo Público' de Antena3 para relatar su historia. Así son las amenazas de Podemos a los periodistas: "¡Ten cuidado con lo que escribes o vas a buscarte problemas!":

Hace unos meses publiqué una historia sobre Andrés Bódalo, cuando dirigentes de Podemos le estaban comparando con Nelson Mandela y con una hermanita de la caridad. Yo simplemente me dediqué a recopilar sus antecedentes penales y a contar cómo había sacado a través de una ventana una heladera de Úbeda por la que fue incluso condenado. La APM y la FAPE fueron conscientes de estos hechos, se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si quería el amparo de estas organizaciones de periodistas. Les di las gracias por el apoyo pero a mí no me afectaba tanto. La APM ampara al periodista Javier Negre, acosado por bandas tuiteras de Podemos.