‘Got Talent’: Finalistas con polémica y numerito con 'abdicación' de un Jorge Javier histérico

Todo sea por la audiencia, porque la pelea entre Antena 3 y Telecinco es este marzo de 2017 a cara de perro y Paolo Vasile, el capo italiano de Mediaset no quiere tener un final de mes de infarto como el que vivió el pasado febrero.

Tras la primera semifinal, Got Talent regresó este 7 de marzo de 2017 a Telecinco con la segunda gala en directo en la que se han seleccionado cuatro nuevos finalistas que participaran en la gran final del formato.

Recordamos que tan solo 35 participantes han pasado a las galas en directo de los 154 síes que dieron Risto Mejide, Edurne, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache en la primera selección.

En concreto, 14 son los concursantes que han salido al inmenso escenario del talent show para mostrarnos su talento y conseguir una de las cuatro preciadas plazas de la velada. 25.000€ están en juego.

Como siempre, Santi Millán ha presentado una entrega repleta de actuaciones de lo más diversas que han fascinado a los espectadores del plató. Además el jurado ha tenido la oportunidad de conceder un nuevo pase dorado.Una decisión que ha levantado mucha polémica. Jorge Javier ha "abdicado" por unos segundos y Edurne se ha visto "coaccionada" por sus compañeros.

Las acrobacias de ‘Victory Trolls’

Al igual que la semana pasada, la segunda semifinal ha empezado por todo lo alto con una actuación de acrobacias protagonizado por uno de los grupos de baile más jóvenes de la segunda temporada de Got Talent España. Victory Trolls han sido los encargados de romper el hielo apostando por una puesta en escena impresionante y unos movimientos con los que han dejado al jurado con la boca abierta. “Sigo pensando que estáis muy bien entrenados, lo habéis hecho muy bien” ha asegurado Eva que no le gustó la selección musical por la que optaron en las audiciones a ciegas.

Duelo de katanas entre Jorge Javier y Risto

No sabemos muy bien porqué pero, en esta ocasión, Got Talent España ha presentado una gala mucho más distendida que la primera semifinal. Y es que aparte de algunos problemas técnicos, parece que Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide han asistido al plató del formato con ganas de soltarse pullas en directo. A los pocos minutos del inicio de la velada, los dos jurados han protagonizado un encontronazo con katanas de por medio.

“Estás acostumbrado a programas donde todo es mentira” ha exclamado el publicista tras la crítica de su compañero a la actuación de un faquir. Jorge Javier no ha querido pasar el comentario por alto y, después de coger una de las espadas del participante, ha contestado al catalán. “Me parece muy curioso que te metas en los programas que trabajo porque curiosamente son los mismos que producen tu Chester” le ha reprochado entre risas.

Marina Marlo vuelve a brillar

Sin duda, Marina Marlo ha sido una de las concursantes que más elogios recibió en las audiciones. Y es que la joven artista demostró que tiene una voz espectacular con la que consigue emocionar al jurado y quedarse a un paso del pase de oro. Lo mismo le ha ocurrido durante la segunda semifinal ya que, tras su segunda actuación del programa, los jueces se han planteado darle al pulsador de oro para pasar a la participante directamente a la final pero no han conseguido ponerse de acuerdo. “Estamos asistiendo al nacimiento de una estrella” ha exclamado Jorge Javier después de tener algunas dudas con la concursante. La decisión ha quedado en manos de los espectadores que han decidido convertirla en finalista de Got Talent España.

Madrid Frao,el pase dorado de Santi Millán

Madrid Frao, el grupo de breakdance de la Puerta del Sol de Madrid, han regresado al plató de Got Talent España dispuesto a volver a dejar sin palabras a los miembros del jurado. Recordamos que los bailarines recibieron el pase dorado de Santi Milán en las audiciones y, en esta ocasión, han estado a punto de recibir el pase directo y unánime de Edurne, Eva, Jorge Javier y Risto. No obstante, el publicista no ha querido ceder ante la petición de sus compañeros. “Con el botón dorado de Santi y el apoyo de tres de los jueces os tendría que bastar para llegar a la final” ha afirmado y así ha sido ya que los internautas han decidido otorgarles su merecido puesto para la final. No obstante, la decisión de Risto no ha gustado nada ni al presentador ni a Jorge Javier que le ha advertido que no volverá a ceder como hizo la semana pasada.

‘The Roker’ y su magia contemporánea

Con tan solo 16 años, The Roker ha vuelto a demostrar que con su particular estilo de magia contemporánea puede conseguir un hueco en el mundo del espectáculo. El joven concursante ha vuelto a fascinar a los jurados de Got Talent España con un truco con el que ha recurrido a su teléfono móvil, a las redes sociales y a una baraja de póker.

Sin duda, uno de los puntos que más ha fascinado a los jueces es cuando ha aparecido su Smartphone debajo de la silla de Risto Mejide que en ningún momento ha apreciado algún movimiento extraño del mago. Los internautas han decidido a través de la página web de Telecinco que The Roker sea el cuarto finalista de la segunda semifinal. ¡Impresionante!

Mar Gabarre y el polémico pase de oro

Mar Gabarre fue una de las grandes sorpresas de las audiciones con su espectacular número musical acompañado de dos arpas. No obstante, la concursante no ha tenido su mejor día y la elección de la actuación no ha jugado a su favor. Así lo han transmitido los espectadores del plató de Got Talent España que prácticamente ni se han inmutado al terminar la performance de la artista. También lo ha manifestado de la misma manera el jurado que, en mayor o menor medida, se han sentido decepcionados con la actuación de Mar.

No obstante, la polémica ha llegado cuando Jorge Javier, a pesar de no estar de acuerdo, ha dejado caer que se le podría dar el pase dorado ya que no pasaría a la final gracias a los espectadores. Risto y Eva han decidido seguir a rajatabla la teoría de su compañero y se han posicionado a favor de pulsar el botón dorado. Vista la reacción de los dos miembros del jurado, el presentador del universo Sálvame ha decidido abdicar por unos segundos para no ser partícipe de la decisión y Edurne, tras unos eternos minutos de debate, ha aceptado con mala cara el posicionamiento del publicista y la humorista.

De esta manera, Mar Gabarre ha conseguido el pase dorado de la noche. Sin duda, un pase muy polémico que ha puesto en evidencia la falta de consenso entre los cuatro jueces de la edición.

“Antes me he sentido coaccionada pero pienso que Saturnalia se merecía el pase de oro” ha afirmado indignada la cantante haciendo referencia a la última actuación de la segunda semifinal. Una noche caótica marcada por las constantes discusiones entre el jurado y los destellos de talento que se han podido ver encima del escenario de Got Talent España.