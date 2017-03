Negre (El Mundo) aprieta a las tuercas a 'Echeminga': "¡Es intolerable que usted no condene el menosprecio de Iglesias a un periodista!"

Los portavoces de Podemos se multiplican desde la salida del comunicado de la APM que denuncia intimidaciones y amenazas de podemitas a los periodistas que siguen al partido morado, pero toda la defensa va encaminada a decir que no hay pruebas de tales actos y a tirar balones fuera. La desfachatez de 'Yoko Ono': niega las amenazas y culpa a los periodistas por dar noticias falsas de Podemos.



Así lo hizo Pablo Echenique este 8 de marzo de 2017 en Espejo Público de Antena3, aunque allí se encontró con el periodista de El Mundo, Javier Negre, que pondría contra las cuerdas al secretario de organización.

Echenique fue incapaz de reconocer como bochornoso aquel pasaje en el que Pablo Iglesias humilló en público al periodista de El Mundo, Álvaro Carvajal. ¿Te has vuelto loco, Álvaro Carvajal? Iglesias te amenaza y tú...¡le das un abrazo!

Javier Negre: Ayer hice una intervención en Espejo Público, y solo en el día de ayer he recibido mil insultos a través de redes sociales, algo que no me pasa cuando hablo sobre otros partidos políticos. Pero Pablo, usted que es una persona valiente, ¿usted condena el menosprecio público que le hizo Pablo Iglesias Álvaro Carvajal, periodista de El Mundo? Javier Negre: "En Podemos utilizan la intimidación, las amenazas, las miradas de odio y buscan ridiculizarte y poner a todos en tu contra"

Pablo Echenique: Primero, no me pareció un menosprecio.

Javier Negre: ¿De verdad?

Pablo Echenique: Segundo, Pablo habló con Álvaro, además una persona a la que yo aprecio mucho y creo que es un gran periodista, y todos vimos como pocos días después Pablo y Álvaro se daban un abrazo.

Javier Negre: Que Pablo Iglesias diga delante de cientos de personas que mi compañero, un profesional, se inventa noticias para medrar en El Mundo, ¿no le parece una falta de respeto, un bochorno, una humillación? Porque me parece muy grave e intolerable por su parte.

Pablo Echenique: A usted le parecerá lo que quiera. Lo que le digo es que después de eso Pablo llamó a Álvaro, le pidió disculpas y luego vimos cómo se abrazaban.

Javier Negre: ¡Cuando ya se había reído de él en la plaza del pueblo!

Pablo Echenique: Ojalá cuando a nosotros nos faltan al respeto y mienten sobre nosotros, nos llamara alguien para pedirnos disculpas. Ahora usted interprete estos hechos como usted quiera.