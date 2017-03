Jorge Javier Vázquez: "Quememos a Soraya Arnelas por bruja y mala madre"

El pasado fin de semana Soraya Arnelas se colocó en el punto de mira de todos los inquisidores asiduos al chusmerio televisivo. La cantante publicó una imagen en sus redes sociales en las que informaba de que había salido a cenar junto a su pareja para celebrar el nacimiento de su recién nacida hija Manuela.

Faltó un minuto para que los 'fenómenos' de Twitter se le lanzaran al pescuezo, abriéndola en canal con vituperios entre los que el más suave era 'mala madre', por dejar a un bebé tan pequeño en casa.

Obviamente, la artista dejó a la criatura al cuidado de sus abuelos y, en su defensa, explicó que como no puede darle el pecho, la circunstancia le permite separarse de ella al menos durante unas horas.

En el otro lado de la balanza, han sido muchos los que se han posicionado del lado de Soraya. Entre ellos se encuentra Jorge Javier Vázquez, quien en su blog de Lecturas ha comentado la polémica con ironía a la vista de la magnitud exagerada del revuelo que se formó por este anedótico hecho.

"La muchacha da a luz y a los pocos días no se le ocurre otra cosa que salir a cenar con su chico y dejar a la cría en casa. ¡La que se ha liado en las redes! Y no me extraña, claro. Luego dicen que tenemos un grave problema con los botellones pero con unos padres que tienen los santos bemoles de dejar a una niña recién parida abandonada a su suerte lo normal es que salgan niños que luego veamos en Hermano Mayor".