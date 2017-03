Conozca a los periodistas del 'soviet' que han implantado la ley del miedo en TVE

Son los 'capos' de la redacción de Informativos de TVE. Los que tienen en un puño a su director, el pobre José Antonio Gundín, incapaz de plantarles cara y a quien pusieron de rodillas como en su día lo hicieron con Julio Somoano. Muchos les temen pero pocos les conocen. Periodista Digital hace un 'quién es quién' del 'soviet' que aterroriza a Torrespaña en nombre de la 'pluralidad'.

El Consejo de Informativos se ha rearmado para la nueva etapa de fragmentación parlamentaria donde no hay mayorías absolutas. La consigna es trabajar en favor de una visión periodística de la izquierda bajo el disimulo de una "televisión pública plural, libre y objetiva".

La ecuación es la siguiente: con los Gobiernos de izquierda TVE y sus informativos "eran un prodigio de libertad donde los comisarios de Fran Llorente representaban el mejor exponente de periodismo del mundo mundial".

Y con los gobiernos del PP estamos ante "un reiterado acto de vandalismo y manipulación periodística que se asocia y compara con corrupción informativa", como se han atrevido a decir algunos trabajadores de parte y radicales ante los que la dirección de Recursos Humanos ha dado la callada por respuesta, ya que muchos de los integrantes de ese departamento son sindicalistas afines.

Los que gobernaron con mano dura los informativos de TVE con Felipe González (Enric Sopena, María Antonia Iglesias, ejemplos de objetividad como el ya mítico ¡Vota PSOE! intercalado durante el gol de Butragueño en México 86) o Zapatero (Fran Llorente, Xabier Fortes y aquellas imágenes en las que Rajoy aparecía "por error" en un informe sobre torturas en Irak) noticias sobre se olvidan de su pasado con enorme facilidad.

Por ejemplo que Fran Llorente fue designado a dedo por ZP después de que Lorenzo Milá rechazase la dirección de informativos. Y que en torno a ese equipo de La 2 Noticias, cuya línea editorial juvenil siempre se ponía y pone del lado de la izquierda y nunca del lado de la pluralidad y la objetividad, se levantó una estructura de control y sujeción que aún arrastra TVE gracias a la inestimable labor de los sucesivos Consejos de Informativos, cuyos integrantes son todos militantes del PSOE, el PSC y Podemos, además de estar afiliados a CC.OO., UGT y la CGT.

Personajes como Miguel Ángel Sacaluga, Jesús María Montero Delgado, José Antonio Guardiola o Alicia Gómez Montano, quien junto a la estructura socialista tuvo la desfachatez de publicar una tesis sobre la manipulación informativa después de ser jefa de nancional con Maria Antonia Iglesias y directora de `Informe Semanal' con Fran Llorente.

Porque fue Montano la que propició una entrevista de Julián Sancristobal en los Telediarios de nada menos que diez minutos, estando encarcelado por el caso de los fondos reservados de Interior, para que 'rajara' de la Audiencia Nacional y del periodista Pedrojota Ramírez. --El 'Comando Rubalcaba' sigue controlando los hilos de TVE--

Xabier Fortes y José Antonio Gundín.

EL 'WHO IS WHO' DEL SOVIET DE TVE

Pero, ¿quién es quién en este nuevo consejo de Informativos de TVE salido de las elecciones de 24 de febrero de 2017? Porque además de 'El Lechero Xabier Fortes capaz de informar en TVE del conflicto de los ganaderos después de leer los comunicados en las manifestaciones del sector lácteo, hay otros personajes cuyo pasado y trayectoria no tienen desperdicio.

ALEJANDRO CABALLERO

Es el presidente del Consejo de Informativos. Trabaja en la sección de cultura, donde campa a sus anchas haciendo vídeos musicales, lo que le deja mucho tiempo para la conspiración contra RTVE. Sus compañeros siempre le han considerado un "incapaz de hacer una conexión en directo porque no sabe ni quiere aprender".

Era documentalista, pero el nuevo convenio le mete en la categoría de informador, donde se agrupa a los periodistas. Es el cabecilla junto a Fortes, de este Consejo de Informativos de parte que sólo representa a un sector de la redacción y en modo alguno a todos los trabajadores de TVE.

XABIER FORTES

Fortes trabaja en el Centro Territorial de Galicia, a donde volvió después de dirigir y presentar La Noche en 24 horas en la etapa de Fran Llorente. Es el representante genuino del franismo, esa ciencia periodística basada en el buenismo que maneja la propaganda pero de periodismo anda escasa. Su padre y José Bono se conocen de pasadas batallas judiciales y de ahí le vino parte de la aptitud.

No consiguió mejorar la audiencia de Vicente Vallés, pero sigue pensando que ese programa del canal 24 horas le pertenece. Se dedica, junto con Alejandro Caballero, a ir a la Sexta y la Cadena SER a "poner a parir" a su empresa bajo el pretexto de una representatividad dudosa que contraviene la ética.

JOSÉ CARLOS GALLARDO

Trabaja en el área de Internacional de los telediarios después de haber sido adjunto en la segunda edición del Telediario de las 9 de la noche. Es de los que considera que "hay manipulación si las cosas no se hacen como él quiere, de acuerdo a su ideología". Dicen en los pasillos de Torrespaña que su presencia en el 'soviet' obedece a una venganza por hacer sido cesado como corresponsal en Argentina, donde se tuvo que hacer una auditoría de gastos.

LARA PRIETO

Está en la sección de Economía. Se encarga de ponerle las cosas difíciles a la jefa del área, Cecilia Gómez Salcedo, contra la que promovió una recogida de firmas. Para ella las "noticias económicas son sólo las malas noticias". Que baje el paro no es noticia, pero las 'tarjetas black' son su estado ideal de periodismo porque va contra el poder gubernamental y la corrupción del PP. Lo de los curso de formación y los ERE, ni tocarlo.

GABRIEL LÓPEZ

En estos momentos desempeña su labor como redactor de Los Desayunos de TVE. Su obsesión siempre ha sido presentar, pero la dirección considera que carece de virtudes suficientes. Hace poco ha sido apartado de la redacción del área de nacional, donde arengaba a sus compañeros con consignas anti-PP.

CARLOS RUSCALLEDA

Está en el área de Sociedad, donde se le tiene como un comisario político de Podemos. Es el marido de Silvia Fernández de Bobadilla, editora de los Telediarios de fin de semana con Fran LLorente.

Se le considera el heredero de Marga Gallego --podemita convencida y radical-- y Curra Ripollés,--portavoz de los familiares del Yakolev--. Gallego trabaja en el programa Agrosfera y es la mujer del director del programa El Mundo en 24 horas, Oscar González, sancionado por acusar a la dirección de TVE de "corrupción por manipulación".

En su equipo ex-miembros del consejo de informativos y ex-editores de telediarios de la etapa del PSOE. --El soviet supremo del Consejo de Informativos de TVE se alinea descaradamente con Podemos--

Carlos Ruscalleda y Asunción Gómez Bueno.

MARIBEL SÁNCHEZ MAROTO

Actualmente trabaja en el programa 'Audiencia Abierta', que dirige el consejero socialista Miguel Angel Sacaluga. Ha sido jefa de nacional, subdirectora de Informe Semanal y directora de Magazines con el PSOE. Sus amigos la consideran muy próxima al PSC. --Festival de palos al programa de TVE sobre la Casa Real: "Es el puñetero NO-DO, pero en color"--

ISMAEL GARCÍA

Reportero gráfico, es una de las concesiones a los "compañeros cámaras y camaradas" en la votación tutelada por los sindicatos. Otros reporteros que se presentaron no salieron, así como varios realizadores de 'Informe Semanal' y otros programas. Dicen que "los plumillas periodistas no les quieren", mientras que los redactores "consideran que se quieren adueñar del trabajo periodístico sin ser los periodistas".

IZASKUN FERNÁNDEZ

Es una de las reelegidas. Es la cuota de Centros Territoriales junto a los representantes de Cataluña y Fortes. Muy escorada y servicial en favor del PSOE y Compromís por su pertenencia al centro territorial de Valencia.

LUISA MOTA

Montadora de vídeo. De las más veteranas. Es la cuota de las "clases no periodísticas". Los redactores y realizadores no quieren montar con ella porque si bien es una persona agradable, "no es de las más virtuosas de ese gremio".

ASUNCIÓN GÓMEZ BUENO

Fue directora del Canal 24 horas con Fran Llorente y Matías Montero, actualmente director del programa 'Crónicas'. No es periodista, pero le gusta ejercer como tal. Le consiguió a Llorente aquel "extraño y dudoso" título de mejor informativo del mundo. En el Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se dedicaba a "desprestigiar a los informativos de TVE" en la etapa del PP, por lo que fue cesada.

PERE FERRERAS Y MONTSE MELIÁ

Cuota catalana. Ferreras ha hecho toda su carrera en deportes, sección a la que los del 'soviet' no dejaban votar al comienzo de su existencia por considerar que el deporte es "entretenimiento y no información". Subsanado el error, Ferreras ha sido elegido.