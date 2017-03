Wyoming, otro de los listillos que se toma a coña las presiones de Podemos a periodistas: "Esta noticia ha cobrado una dimensión desproporcionada"

La presidenta de la APM, Victoria Prego, ya lo dejó claro. El motivo por el que su organización no ha hecho públicos ni los nombres ni las pruebas del acoso de Podemos es el siguiente: "las pruebas y los nombres son propiedad de aquellos que vinieron a pedirnos amparo"-- La APM ampara al periodista Javier Negre, acosado por bandas tuiteras de Podemos--.

Nosotros protegemos nuestras fuentes. Y pongo mi nombre como prueba que es verdad, y no pongo los demás nombres porque me han pedido que no los ponga