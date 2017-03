Zasca feroz de Risto Mejide a Jorge Javier Vázquez: "Estás acostumbrado a programas donde todo es mentira"

Telecinco celebró este 7 de marzo de 2017 la segunda semifinal de Got Talent (Finalistas con polémica y numerito con 'abdicación' de un Jorge Javier histérico).

El programa, que eligió a Mar Gabarre, Madrid Frao, Marina Marlo y The Roker como nuevos finalistas, vivió un nuevo pique entre Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez.

Los miembros del jurado discreparon una vez más en su criterio y el publicista decidió lanzar un nuevo dardo a su compañero.

El presentador de Sálvame se mostró decepcionado con el número de katanas de Pablo Camacho, a las cuales denominó "cuchillos de Toledo" cuestionando la veracidad del espectáculo.

"Es que tú estás acostumbrado a programas donde todo es mentira, y cuando algo es verdad, no te lo crees", le espetó Mejide ante la cara de espanto de Vázquez, que intentó capear el palo 'amenazanzo' a su compañero con uno de los sables del concursante.

Risto decidió empuñar otra de las katanas para enfrentarse en duelo a Jorge Javier y, con las espadas enfrentadas.

Y soltó otras, bromeando con la sexualidad de su oponente:

"Esto parece más una escena de Brokeback Mountain".

"Me parece muy curioso que te metas en los programas que trabajo porque curiosamente son los mismos que producen tu Chester", terminó replicando el presentador del Deluxe.

OTROS ZASCAS Y PIQUES

Hubo más. Tras la actuación del mago «Ernesto y pico» y a pesar de ambos parecían de la misma opinión acabaron enfrentados.

Risto aseguró que el «número había sido decepcionante».

Tras esta valoración Jorge Javier comenzó a habblar diciendo:

«Yo no me atrevería a ser tan duro como Risto...».

El presentador de Chester in Love saltó y ya no le dejó continuar: «Duro no, he sido realista».

Jorge Javier dijo que iba a terminar su frase, un poco enfadado: «Yo iba a decir que no me atrevería a ser tan duro como Risto por me falta valentía. ¡Idiota!».

«Jorge Javier ha confundido este plató con el Deluxe» le soltó entonces Risto.

El pique iba a más y Edurne quiso poner paz entre ambos.