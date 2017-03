Aguirre tumba en el primer asalto a Ferreras: "Yo siempre doy la cara"

Con la de veces que Esperanza Aguirre ha cargado contra 'La Secta' (laSexta), y la cantidad de respuestas furibundas que ha obtenido por parte de Antonio García Ferreras, su encuentro en el plató de Al Rojo Vivo este 9 de marzo de 2017 se presumía de lo más tenso, y así fue. Ferreras estalla contra Aguirre: "Esperanza, insulta, que nos estimula".

En apenas unos segundos de arranque, entrevistador y entrevistada demostraron que no tienen ninguna simpatía por quien tenían delante. Esperanza Aguirre desatada: "¿Qué quiere 'La Secta', que yo me vaya a la tumba? Claro que lo quiere pero no se atreve a decirlo":

Esperanza Aguirre: Yo he ido a La Sexta Noche cuando me han llamado.

Ferreras: Cuando le invitan en La Sexta Noche, también le invito yo.

Esperanza Aguirre: Ah, perdón, se me olvidaba que es el director de informativos. En todo caso, creo que de no dar la cara no se me puede acusar.

Ferreras: Yo no digo que usted dé o no la cara, le digo que ha habido ocasiones en las que le hemos invitado y no ha querido venir.

Esperanza Aguirre: No he querido no, será que no habré podido.