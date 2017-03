Molina (Podemos) se lleva una paliza de escándalo por linchar a Prego

Hay que reconocerle que tuvo valor para presentarse en el plató de 'El Cascabel' (13TV) para poner a la presidenta de la APM, Victoria Prego, de vuelta y media y encima delante de varios periodistas que son socios de la asociación. Claro, al final se acabó llevando una somanta de palos por pasarse de listo.

José García Molina, líder de Podemos en Castilla-La Mancha, quiso desprestigiar a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid en el programa presentado por Antonio Jiménez, asegurando que había actuado de manera unilateral con el comunicado en el que varios periodistas denunciaban las presiones y amenazas de Podemos. Incluso lllegó a plantear que la APM no era una asociación representativa:

Si no he leído mal, en los estatutos de la APM hay tres grandes objetivos, por un lado la defensa de la libertad de expresión, por otro lado el cuidado de la ética periodística y, finalmente, el cuidadao de sus socios. Me parece que, como mínimo, se han dejado en el tintero los tres.

Sobre la libertad de expresión se están haciendo acusaciones muy graves que no respetan una de las cuestiones más elementales del estado de derecho y es que, si usted acusa a alguien, aporte al menos alguna prueba. Segundo, cuidado de la ética profesional, la presidenta de esta asociación, hace ya mucho tiempo, reconoció que en una entrevista con Adolfo Suárez hubo partes delicadas como para sacarlas, ¡viva la libertad de expresión! Y tercera, lo del cuidado de los socios. Cuando algunos miembros de la directiva y socios dicen que no se sienten identificados y que no supieron nada de este comunicado hasta el domingo por la noche, creo que deja mucho que desear.