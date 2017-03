Brotons 'pincha' a Rivero, que estalla de ira: "¡No te pases ni un pelo!"

Mal rollo en 'Estudio Estadio'. El presentador Juan Carlos Rivero ha estallado con el alegato del tertuliano José Joaquín Brotons por tacharle, a él y a la mesa que le acompañaba, "de madridistas"

"No te pases ni un pelo", le advirtió Rivero, cuyo semblante no admitía muchas bromas.

Brotons comparecía en el programa de TVE muy contento tras la remontada del Barça, que dicho sea de paso, dejó con cara de póker a todos los madridistas que daban por hecho la debacle azulgrana.

- Tú eres muy madridista, Rivero. - No, y no te pases ni un pelo. Te lo digo muy en serio. #SeguimosParaBingo pic.twitter.com/qqfqSq55QQ

Brotons: Tú no eres el que hace las preguntas...

Rivero: Las preguntas las hago yo pero no te pases ni un pelo. Te lo estoy diciendo muy en serio. No es el tema ni es el debate. No te hagas el gracioso porque te has hecho muy gracioso.

Brotons: El debate es cómo está el madridismo de cabreado tras este 6 a 1

Rivero: Ese debate lo entiendo, pero no me ataques a mí porque te has pasado.