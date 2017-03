La madre de Marco lanza un mensaje en 'GH VIP' que dinamitará la relación con Aylén

Gran Hermano VIP vivió este 10 de marzo de 2017 una auténtica noche de emociones con la visita a la casa de algunos de los familiares de los concursantes.

Uno a uno, todos los participantes fueron sorprendidos este jueves con vídeos y llamadas de sus allegados.

Viviana, madre de Marco, fue la encargada de enviarle un mensaje que podría dinamitar su relación con Aylén.

"Te he visto llorar, te he visto sufrir y he sufrido contigo. Te has encontrado ante una situación difícil pero has sabido reaccionar y elegir. Espero que el día de mañana te dé la razón la decisión que has tomado".