Griso pone en su sitio a la primera dama podemita: "Cuando habláis de un periodista se monta un escrache tecnológico y matonismo en las redes"

La podemita primera dama, la ‘Yoko Ono' de la formación morada, la que más manda después de Pablo Iglesias, visitó este 10 de marzo de 2017 el espacio de café matutino de 'Espejo Público' con Susanna Griso. Ese mismo sitio en el que la presentadora le hizo un test a Íñigo Errejón en las semanas de guerra previas a Vistalegre 2 y que Pablo Iglesias criticó muy duramente en ‘Salvados' diciendo que era "maniqueo y una manipulación impresentable". Susanna Griso frena en seco las duras acusaciones de Iglesias: "No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, cámbielas".

Aún así, el caso que predominó la entrevista fue la denuncia de un grupo de periodistas ante la Asociación de la Prensa de Madrid de haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de los podemitas. Los cuatro comunicadores pelotas en los que se escuda Pablo Iglesias ante el clamor de los periodistas:

Susanna Griso: No me puede negar que ha habido matonismo en las redes. Pablo o Monedero u otro dirigente a veces hablan de un periodista y eso se convierte en una campaña salvaje en las redes sociales; ese escrache tecnológico lo hemos sufrido muchos. Pero me preocupa menos que un periodista que esté cubriendo Podemos y que no tenga herramientas para defender y que se autocensura y tenga miedo a la repercusión y al qué dirán. Una pulgosa jauría podemita lee la cartilla a Vargas Llosa en Twitter: ¡"Canelo", "idiota"!