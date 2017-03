Victoria Prego acribilla a Ignacio Escolar, Wyoming y Buenafuente por ignorantes

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego, le dio un repaso a los periodistas que, lejos de asumir la denuncia que varios compañeros han hecho en la APM sobre las presiones de Podemos, se han dedicado a criticar y a vejar al propio órgano periodístico.

Los Escolar, Buenafuente o Wyoming se llevaron un 'zasca' elegante de Prego en 'El Cascabel' (13TV) del 9 de marzo de 2017 por poner en solfa el comunicado de la APM y por acusar a la propia Prego de haber actuado unilateralmente y hasta de haber ocultado las pruebas.

El primero en recibir el palo de la presidenta de la Asociación de la Prensa fue Ignacio Escolar por decir que las pruebas aportadas por los periodistas acosados por Podemos habían sido ocultadas, tal y como el mismo reflejó en un tuit:

Prego, ni corta ni perezosa, respondió al director de eldiario.es:

¡Es mentira, es mentira! Sencillamente, no puedo decir otra cosa. Es que es mentira. Las pruebas están, las hemos visto, pero no las vamos a enseñar porque los periodistas nos han pedido confidencialidad. Y tienes mi palabra de que existen. Nosotros lo que hemos hecho ha sido custodiar las pruebas, no ocultarlas.

Tampoco salieron bien librados Andreu Buenafuente -Buenafuente se burla de la denuncia de la APM y cuestiona la existencia del acoso podemita a los periodistas- y el Gran Wyoming -Wyoming, otro de los listillos que se toma a coña las presiones de Podemos a periodistas: "Esta noticia ha cobrado una dimensión desproporcionada"- por sus ataques al comunicado de la APM:

Lo que pregunta Buenafuente no corresponde a un amparo bajo el compromiso de la confidencialidad, corresponde a una crónica informativa, pero nosotros no estamos haciendo una crónica informativa. Y a Wyoming lo mismo, no es una crónica informativa, es un amparo sometido, además, al compromiso de confidencialidad y no nos vamos a mover de ahí de ninguna de las maneras. Lo que estas personas piden es propiedad de las personas que nos han pedido amparo. Nosotros nos paramos aquí, que es hasta donde teníamos que llegar.