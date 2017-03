Vómito del deslenguado Verstrynge contra Prego: "¡Hay que jubilarla!"

El profesor podemita Jorge Verstrynge ha salido a defender a Podemos del comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid y lo ha hecho en el estilo más rancio y más avinagrado que él conoce, el del ataque y el de la ofensa personal -El 'rojerío caviar' de la APM conspira contra Victoria Prego por dar amparo a los periodistas acosados por Podemos-.

En su televisión y programa de cabecera, 'Al Rojo Vivo' (laSexta), este 10 de marzo de 2017 despedazaba con auténtica saña a Victoria Prego a la que con cajas destempladas y un desprecio exacerbado mandaba poco menos que al geriátrico -'Objetivo Victoria Prego': Podemos la pone en la diana con la ayuda de Escolar y Público-.

Afirmaba Verstrynge que:

Y además se permitía el lujo de darle la vuelta a la tortilla en cuanto a las amenazas de los podemitas a la prensa -Victoria Prego acribilla a Ignacio Escolar, Wyoming y Buenafuente por ignorantes-:

Vamos, presiones ha habido de toda la vida, pero a mí no me consta especialmente ningún tipo de presión de Podemos hacia los periodistas. Sí me constan presiones de periodistas hacia Podemos.