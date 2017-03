Los 'caras' de Antena 3 le sirven en bandeja a Vasile la cabeza de Jorge Javier Vázquez

Este 10 de marzo de 2017, España dio el cante total: 'Tu cara no me suena' (25.9%) y 'La Voz Kids' (24.1%).

Los datos no son malos para Telecinco, a pesar de quedar por detrás de Antena 3, pero tendrán consecuencias, porque da la impresión de que -a falta del resultado de este sábado- no le ha servido de nada a Mediaset trasladar la edición nocturna de Sálvame.

Gracias un espectacular 25,9% de cuota y a sus 3.470.000 espectadores, Tu cara no me suena todavía se ha convertido en el mejor estreno de la historia de todas las ediciones de Tu cara me suena, unos brillantes datos que llevaron a la primera gala emitida en directo al liderazgo frente al resto de ofertas televisivas de la noche (Jaime Cantizano va a degüello contra Jorge Javier Vázquez ).

Afirma tajante David Lozano en 'EsDiario' este 11 de marzo que el dato "amarga" a Telecinco su cambio de día en la emisión del Sálvame Deluxe de Jorge Javier Vázquez que, por primera vez en su historia, pasa a la noche de los viernes.

"El programa de Atresmedia deja en muy difícil situación al Deluxe. Antena 3, con la ventaja del viernes y los buenos acumulados del fin de semana, volverá a liderar la oferta televisiva de los viernes, sábados y domingos".

"Además, el gran éxito del estreno de Tu cara no me suena todavía ha posibilitado que Antena 3 adelante a Telecinco en la cuota de pantalla de este mes, una décima por delante de su rival de Mediaset, situación que vuelve a colocar toda la presión sobre Jorge Javier Vázquez y los datos de audiencia de este sábado que se conocerán oficialmente el lunes". "Y es que su sustituto, La Voz Kids, marcó también un magnífico registro superando en casi 10 puntos el share medio que acumulaba el Deluxe".

Tu cara no me suena todavía se estrenó como líder absoluto de todas sus franjas. No sólo en su franja de emisión (con un 25,9% de cuota), ya que en la franja de coincidencia con su más directo competidor (de 22:26 horas a 24:57 horas), Tu cara no me suena todavía también se imponía tanto en cuota como espectadores (24,5% y 3.700.000) al estreno de ‘La Voz Kids' (24,1% y 3.628.000).

El público no quiso perderse este gran lanzamiento, ya que el programa ostentó el minuto de oro del viernes: A las 23:22 horas con un 29,5% de cuota, 5.010.000 espectadores disfrutaban en Antena 3 del mejor entretenimiento, la música en vivo y el humor. A estos logros, hay que sumar que Tu cara no me suena todavía es, con un 25,9% de share, el estreno con mayor cuota desde abril de 2015.

Con su primera gala en directo, en la que el concursante Cristóbal Garrido como Olga Guillot se convertía en el primer finalista del programa lideraba y arrasaba en Target Comercial con un 28,3%.

La previa del programa los castings, con 2.366.000 espectadores y un 14%, también conseguía alzarse en el liderazgo del TC (15,2%). Asimismo, Antena 3 dominó en solitario y lideró la franja de Late Night con un 27% de cuota.

El espacio que produce Gestmusic Endemol para Atresmedia TV fue la opción líder entre el público de 13 a 64 años: 13 a 24 (33,3%), 25 a 34 (33,8%), 35 a 44 (26,3%), 45 a 54 (26,2%) y 55 a 64 años (26,9%).

En ámbitos también destaca y lidera en la gran mayoría de regiones: Cataluña (23,4%), Euskadi (22,1%), Madrid (26,9%), Valencia (30,5%), Castilla-La Mancha (27,7%), Aragón (35%), Asturias (26,5%), Baleares (27,9%), Murcia (29,6%) y Castilla y León (32,6%).

Con su 25,9% de share y 3.470.000 espectadores, Tu cara no me suena todavía puede anotarse un hito más, que es el haberse convertido en el mejor estreno en la historia de todas las temporadas de Tu cara me suena. El anterior récord de estreno (25,3% y 3.303.000) estaba hasta entonces en manos de esta última y reciente edición, en la que resultaba ganador Blas Cantó y que ha sido la oferta líder y de referencia de la noche de los viernes.