Cristina Cifuentes: "Podemos tiene bula, Pablo Iglesias es machista y las mujeres podemitas se lo consienten"

Todo obvio, pero como esas obviedades se escuchan tan poco en cadenas como La Sexta, llama la atención (Eduardo Inda: "La Universidad Complutense está tomada por el podemismo fascista").

Cristina Cifuentes acudió este sábado 11 de marzo de 2017 al programa 'La Sexta Noche' de Atresmedia para analizar diversos aspectos de la actualidad (Carlos Herrera: "Cuando Pablo Iglesias ofendió a Mariló, ni la APM ni los periodistas salieron en su defensa").

La presidenta de la Comunidad de Madrid no lo tuvo complicado con las preguntas del presentador, porque Iñaki López aunque lo intente siempre es muy blandito, y tampoco se le complico el asunto cuando entraron en liza los periodistas Eduardo Inda y Cristina Pardo.

En primer lugar, se le preguntó por las recientes palabras de Esperanza Aguirre en 'Al Rojo Vivo' de la misma cadena.

"Yo no he sido nunca la número 3 del partido. Esperanza Aguirre es una persona a la que tengo cariño, valoro su labor y no voy a entrar en discusión con nada que ella haya dicho".