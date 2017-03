El dramático testimonio de Alonso Caparros asumiendo que se pasó de la raya

Es uno de los rostros más populares de las televisiones en España, un periodista vinculado especialmente a programas de entrenimiento, que la noche del 11 de marzo de 2017 ofreció un escalofriante testimonio en el 'Deluxe' de Telecinco.

Alonso Caparrós, que ha trabajado en Telemadrid, TVE, Antena 3 o Intereconomía, acudió al plató de Mediaset para asumir que tuvo un pasado muy oscuro que a punto estuvo de devastarle para siempre.

El periodista contó cómo había caído en las garras de las adicciones, especialmente a las drogas, reconociendo que hbo noches en las que soñó con "montañas de cocaína".

Caparrós confesó que se enganchó a las drogas a muy temprana edad:

Me inicié en el consumo a los 17 años. Me atrapó de un modo alucinante y no fue por culpa de nadie.