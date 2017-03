Inda le mete un baño al sectario Maraña: "Te molesta que piense distinto a ti"

No aguanta ni medio asalto. El director de Infolibre, Jesús Maraña, montó el pollo en el plató de 'laSexta Noche' (laSexta) el 11 de marzo de 2017 ante el tremendo baño que le metió Eduardo Inda a cuenta del boicot que se le hizo a Hazte Oír en la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Maraña se las daba de respetar la libertad de expresión, pero ponía el límite precisamente en que la universidad no podía acoger los discursos de personas como las que conforman la organización presidida por Ignacio Arsuaga:

La negativa a que celebraran el acto la ha explicado el decano de la facultad de Derecho. Si lo hubieran pedido cumpliendo la formalidad. Esto me recuerda a esa reflexión que siempre hace el profesor Emilio Lledó sobre la libertad de expresión, que hay que confiar en que a estas alturas ya nadie la discute. Pero el profesor Lledó siempre recuerda que de qué me sirve a mí la libertad de expresión si sólo digo imbecilidades. Es decir, la libertad de pensamiento es la más importante y por tanto, no digo ya imbecilidades, sino que cuando una organización se dedica a provocar, sobre todo basándose en mentiras, lo que sí conviene denunciar es que son mentiras, que quede claro que parten de falsedades. La libertad de opinión, por supuesto, no se discute.

Inda, en su turno de palabra, aseguraba, dirigiéndose a Maraña que:

Ya sabemos, según Maraña, cuáles son las opiniones legítimas. Legítimas las que le gustan e ilegítimas las que no le gustan. Las opiniones hay que respetarlas todas. Esto forma parte de la libertad de expresión aunque a mí me parezca lamentable lo que dice Hazte Oír, pero tienen todo el derecho del mundo a expresarse. En un país en el que los asesinos de ETA están en las instituciones, en un país en el que los asesinos de ETA van a las universidades, en un país en el que se impide hablar a Felipe González en la Universidad, en un país en el que se impide a Rosa Díez hablar en la Universidad, en un país en el que se impide a Piqué hablar en la Universidad, en un país en el que es libertad de expresión entrar en la capilla de una Universidad gritando arderéis como en el 36, ¿por qué a esta gente no se le deja expresarse libremente?

El director de Infolibre, incómodo, replicaba de forma despectiva:

Una de las mayores desgracias que tenemos en este país es que ni los propios periodistas respeten, no ya la libertad de expresión, sino el dato, ¿sabes? Si hubieras escuchado, no a Jesús Maraña sino al decano de la facultad, sabrías que no se les ha impedido ir a un debate, sino que no han hecho la solicitud reglamentaria.

Inda le cortaba:

Eso es mentira, es una estratagema.

Maraña, a lo suyo:

En la universidad ha habido conferencias de gente para mí irrespetable. Yo jamás rechazo la libertad de expresión y deberías de saberlo, que ya nos conocemos un poco y lo demostramos todos los días. Pero no falsees en mi propia presencia.

El de Okdiario se defendía:

¡Déjame que diga lo que a mí me parece! Es que nos estamos moviendo en tu bucle. A ti lo que te molesta es que piense distinto a ti.

Maraña, ya ‘on fire', salía por Peteneras:

¡Pero respeta la verdad alguna vez, hombre!

Inda sentenciaba:

¿Sabes que sucede? Que la Universidad está tomada por el podemismo fascista.

