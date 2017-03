Detrás del éxito de todo hombre, siempre hay una mujer y detrás del de Pablo Motos está Laura Llopis

Detrás del éxito de todo hombre, simpre hay una mujer y detrás del de Pablo Motos está Laura Llopis (Javier Sardá se harta de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Lo que hay que hacer para vender libros").

Ratos de cama con Elsa Pataky, tonteo sin disimulo con Mariló Montero y besos apasionados con Isabel Pantoja. Pablo Motos (52) hace del coqueteo un arte cuando los hombres y mujeres más famosos del panorama nacional e internacional visitan El Hormiguero ('El Hombre de Negro' deja en la estacada a Pablo Motos: se marcha reventado después de diez años ).

Pero él tan solo es un 'mandado' (Motos se sincera con Évole y explica por qué le hizo un masaje a La Pantoja, pero no le convence).

Detrás de toda la 'performance' se erige la figura de Laura Llopis, su mujer y quien dirige los pasos de Motos en el espacio de Antena 3.

Y es que ella es la jefa de guión del programa, la artífice del éxito de su marido y la encargada de efectuar las órdenes precisas para que todo salga según lo previsto:

"Mi mujer me dice que las bese. O que los bese (...) Eso forma parte del show y, además, hay un idilio que dura mientras se emite El Hormiguero 3.0. Durante ese tiempo, me está permitido todo. Ni soy celoso ni mi chica lo es".

Ambos forman un tandem perfecto:

"Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, muy culta", reconoció el presentador durante una charla con Mariló.

Laura, por su parte, le devuelve los elogios:

"El guión no vale de nada hasta que Pablo lo hace suyo. Debe conquistar al entrevistador y no conozco a nadie tan riguroso como él"

No obstante, trabajar juntos también tiene su parte negativa, como revela el propio Motos:

Motos no sólo trabaja con su esposa, sino que también lo hace con sus hijastras, nacidas de una relación pasada de Laura con otro hombre:

El carácter y la garra de Llopis enamoró a Motos, que compartió con ella todas las aventuras radiofónicas anteriores a El Hormiguero.

En una ocasión, el presentador reveló cómo comenzó su amor:

"Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción. A mí me gustaba pero ella pasaba, el desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo me preguntaba '¿te vas a morir sin haberla besado?', y un día me lancé".