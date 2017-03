La revelaciones etílicas del lenguaraz Miguel Angel Revilla en el confesonario de Risto Mejide

No se calla nio debajo del agua. Y por pillar foco y cámara, disfrazado de natural, habla Miguel Angel Revilla de lo que sea (El Cantamañanas).

El presidente de Cantabria fue entrevistado este domingo 12 de marzo de 2017 por el publicista Risto Mejide en el programa 'Chester in love' de Cuatro, que cierra su primera temporada.

"Salir a emborracharse no lleva más que a estar jodido el día siguiente. Dos o tres copas bien, ¿pero emborracharse por emborracharse? Yo una vez con sidra, no me llegué a emborrachar, pero me daba vueltas el techo, se pasaba muy mal y dije que no volvía a tomar".

"Le dicto los tuits a mi hija por teléfono, de voz. Nadie se atrevería a poner nada sin que yo lo dijera. Jamás me han puesto una querella ni he tenido que rectificar ni un tuit de los 60.000 que he puesto".

"Yo iba mucho a 'La Noria' de Telecinco, pero había un momento en el que no sabía si podía porque tenía un problema de riñón grave. Personas que no me conocían de nada me decían que ahí estaba su riñón, salieron donantes y una fue mi actual mujer. Ya empiezas sabiendo que está dispuesta a darte el riñón, y luego me dio el corazón".

A modo de epílogo, Revilla afirmó estar "muy preocupado por Trump" y no saber "a dónde nos puede llevar":