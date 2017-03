María Patiño se come el pastel de 'Sálvame Deluxe' y tiene a todos los cotillas echando las muelas

El grifo se cierra para algunos colaboradores de Sálvame. Ni Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Mila Ximénez, Chelo García Cortés, Lydia Lozano o Gema López han aparecido en la primera emisión del nuevo Deluxe ( María Patiño y Mila Ximénez quieren comerse 'crudo' a Risto Mejide ).

De momento, se han quedado fuera en el rebautizado Sábado Deluxe. Solo María Patiño ha sido premiada. Es la "niña bonita" del programa. Esto ha levantado "envidias" entre el resto de sus compañeros ('Sálvame': Lydia Lozano huye llorando del plató de Telecinco tras ser apaleada por María Patiño).

La princesa del pueblo también será reclamada, al parecer, en ocasiones especiales pero del resto no se sabe. Quizá no vuelvan a participar en el programa salvo si lo marca la actualidad rosa.

Los nuevos fichajes no dejan sitio a los incombustibles polemistas que han estado casi ocho años en el programa de las noches de los viernes de Telecinco. Han entrado en escena Pilar Rahola, Sánchez Dragó, Nieves Herrero, Carmen Tomás y Paloma Zorrilla o el que apunta ser el preferido: Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso (Lydia Lozano se pone como el bicho del pantano con María Patiño).

Al igual que Patiño, Belén Esteban es privilegiada. La princesa del pueblo también será reclamo del programa. Así compartía con sus seguidores su estreno la noche del sábado.

Para reflotar el programa de Jorge Javier Vázquez prueban suerte con otros colaboradores del mundo de la comunicación pero María Patiño se salva y no es apartada del show. Según fuentes cercanas al equipo, no ha sentado muy bien que ella siga y el resto no. Han surgido los "primeros roces" y la rivalidad entre sus compañeros crece.

A esto se une que, según han adelantado algunos medios, el caché por colaborar en Sábado Deluxe ha bajado de manera considerable.