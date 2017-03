Paz Padilla da con la clave 'sentimental' para olvidar sus problemas con Telecinco

¡Qué tiemble Ana Obregón! Paz Padilla se ha adelantado al verano con un posado de lo más sexy. La presentadora ha compartido en sus redes sociales una imagen que nos da mucha envidia, sí, porque nos encantaría disfrutar de un fin de semana de sol y playa.

Paz se escapó hace unos días a Las Palmas de Gran Canaria y desde allí, concretamente desde la playa del Inglés, presumió de cuerpazo (La audiencia de 'Sálvame' sentencia a Paz Padilla).

Padilla no termina de encontrar la calma mediática con su trabajo en Telecinco. Cuando no es un rumor es otro, que si las audiencias son mejores cuando ella no está al frente de Sálvame, que si Carlota Corredera le quita el puesto, que si se lleva fatal con los colaboradores del programa corazonero... ¡Menos mal que tiene suerte en el amor y además está estupenda!

Hace unos días la humorista y presentadora presumía de tipazo en las redes sociales con unas sugerentes fotos en la playa con un imponente bañador.

Sin embargo, la presentadora nota la distancia con su marido y lo lleva como puede.Y es que como ha demostrado en Instagram, Paz echa de menos pasar más tiempo con su chico y llevan la distancia como buenamente pueden.

La actriz y presentadora subió una imagen con su marido en el que reconoce que gracias al teléfono móvil soporta mejor estar lejos de Antonio Vidal:

"No sé que haría sin el móvil, es lo que me ayuda a soportar la distancia".

Parece que los tortolitos se divierten haciéndose fotos de lo más simpáticas, mandándose besos virtuales con su marido y así lo muestra la humorista por redes sociales.

Paz parece vivir en una burbuja de amor desde que volvió a reencontrarse con un amor de la infancia, Antonio Vidal.

Con él se casó el 29 de mayo de 2016 en la India, en una boda que todo el mundo desconocía hasta que el 8 de octubre de ese mismo año, la presentadora de Sálvame se casaba por segunda vez con Antonio, en otra boda secreta y muy familiar en una playa en Zahara de los Atunes (Cádiz) que levantó ampollas entre algunos de sus compañeros.