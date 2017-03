Todo por la audiencia en Telecinco: Bronca a los bestia por un quítame esas pajas en 'GH VIP'

Todo por la audiencia. Y siempre con la misma fórmula o parecida: cuando no hay sexo, pelea.

El tono erótico lo puso este 12 de marzo de 2017 Alyson.

Estaba con Marco disfrutando en el jardín de una de las pruebas, cuando a la amaricana 'se le deslizó el tirante' del bañador y dejó al descubierto sus encantos.

El italiano, ante tal situación, se quedó sin palabras y comenzó a reírse nervioso: "¿Ha sido a propósito?", preguntó. Aída y Daniela, que estaban viendo todo desde la sala de pruebas, hablaron sobre ello indignadas.

Pero eso no llega y como cuenta el portal televisivo Fórmula TV, el terremoto de Aída Nízar vuelve a agitar la casa de Gran Hermano VIP 5.

Esta vez, las víctimas han sido Aylén Milla y Marco Ferri, los compañeros que han tenido que aguantar los reproches, gritos y quejas de la exconcursante de 'Supervivientes'.

Sin embargo, esta vez Nízar no ha estado sola, ya que ha contado con el apoyo de Elettra Lamborghini.Una tremenda bronca que vuelve a poner en entredicho el modelo televisivo de Telecinco, que nada más que cómodo en estas aguas turbulentas y poco gratificantes.

¿Qué ha ocurrido para que Nízar haya vuelto explotar? No ha sido ni una mala contestación, ni un malentendido.

La polémica colaboradora se ha enfrentado a la pareja italiana por dos limones. El exconcursante de ¿Volverías con tu ex? tenía que comerse dos limones, pero ha comenzado a sentirse mal y a brotarle sangre de la lengua, algo que ha preocupado a su novia:

"Ve a decirle al súper".

Mientras los vips se dirigían al confesionario, Aída ha entrado en acción y ha iniciado una discusión con los dos.

"No seas tú (Aylén) el lazarillo de Tormes que bastante le amargas. Tú eres el limón para él", grita Nízar, a lo que la italiana ha contestado "y tu eres la pesada".

Cuando parecía que la bronca no iba a llegar a más, la también excolaboradora de Crónicas marcianas ha entrado en la casa dando voces.

"Esto no sería un problema si la gente antes se hubiese esforzado en tonterías", exclama Aylén, una declaración que ha sacado de sus casillas a Elettra Lamborghini. "Hemos hecho todos la prueba y él ha hecho dos. No digas tonterías porque nosotros no tenemos la culpa", reprocha la exconcursante de MTV Super Shore.

La discusión ha ido a más cuando Aída Nízar ha descrito al italiano como "el infeliz andante".

"¿Viste como tiene la lengua?", pregunta Aylén a su compañera, a lo que Nízar ha respondido sin tapujos que "pobrecillo". "Los cojones. Dime lo que quieras porque no me afecta nada de lo que digas", grita Aylén.