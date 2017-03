El 'sopapo' de la audiencia respaldando la Misa en TVE inflama a Iglesias: "Que usen la COPE y 13TV, no la pública"

El asunto de la emisión de la Misa en La2 de Televisión Española se está enquistando y está provocando un cisma entre los podemitas y los católicos. Pérez Henares le da a un podemita con la Misa en los morros: "¡Cualquier día nos vais a querer prohibir hablar castellano!"

Pablo Iglesias fue el primero en solicitar que estas emisiones cesasen de la cadena pública, y la respuesta fue contundente en la última emisión de la celebración religiosa este domingo 12 de marzo de 2017, con la audiencia reventando los audímetros y triplicando el habitual 6% de cuota de pantalla dejándolo en un 21%. La audiencia da un escarmiento a Podemos 'reventando' los audímetros de la Misa del domingo

Además, la campaña iniciada por la celebrity Tamara Falcó ha ayudado a poner de moda el debate en las redes, pero este 14 de marzo de 2017 preguntaban a Pablo Iglesias sobre el asunto en un canutazo, y la reacción de los espectadores no ha hecho cambiar de idea al líder podemita. Tamara Falcó carga contra Pablo Iglesias en defensa de la Misa en La2:

La Iglesia católica tiene ya bastantes canales en los que podrían emitir Misa y lo que quieran, y tienen un enorme poder. A mí me parece que las televisiones públicas tienen que estar para emitir contenidos culturales; contenidos que defiendan la diversidad y la educación sexual. Hemos visto en España la jerarquía católica criticar a las mujeres por defender sus derechos, criticar a las personas que dedican casarse con alguien del mismo sexo, decir que los jóvenes no tienen que usar preservativos. Bueno, pues eso en la televisión pública, no.