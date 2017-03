Pérez Henares le da a un podemita con la Misa en los morros: "¡Cualquier día nos vais a querer prohibir hablar castellano!"

Lo de pedir la retirada de la emisión de la Misa de La2 de Televisión Española les ha salido rematadamente mal a los podemitas. La audiencia da un escarmiento a Podemos 'reventando' los audímetros de la Misa del domingo.

Porque aunque podría parecer que la reacción a esto solo sería una pseudo campaña de la celebrity Tamara Falcó en las redes sociales, al final terminó como una lección en los morros para Podemos: los españoles reaccionaron triplicando la audiencia de la última edición de la Misa en La2 este domingo 12 de marzo de 2017, consiguiendo hasta un 21,3% de cuota de pantalla (cuando habitualmente ronda el 6%). Tamara Falcó carga contra Pablo Iglesias en defensa de la Misa en La2.

De modo que el debate fue llevado a 'El Cascabel' de 13TV en la noche de 13 de marzo de 2017, gracias a la presencia del secretario general de Podemos en Castilla La Mancha, José García Molina, que se llevó un tremendo rapapolvo por parte de Antonio Pérez Henares 'Chani' al respecto:

Molina: El debate es muy profundo, no vale solo con hablar de la libertad religiosa. La Constitución reconoce la libertad de credo, pero en ningún lado dice que lo tengamos que pagar con dinero público...

Pérez Henares: Es que esto no es un debate. ¡Habéis empezado diciendo que hay que quitar la Misa! Yo, fíjate dónde puedo estar en eso, pero es que honradamente, la imagen que dais es que si esto no os gusta, ¡a prohibirlo! Y me da igual que sea la Misa, la caza de liebre con galgo, los toros, la pesca de la carpa, el cangrejo rojo americano... Que son ejemplos reales... ¡Y hasta el castellano! Que cualquier día nos vais a prohibir hablar el castellano con esa jerga político administrativa de -os y -as y ser tan políticamente correctos que vais a mandar a la hoguera a Cervantes. ¡Dejad de prohibirnos todo, por favor te lo pido! ¡Si queréis prohibir hasta la Navidad!