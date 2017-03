'Susana is coming': acojonaros Pedro Sánchez, Patxi López, Pablo Iglesias y compañía

Joaquín Reyes regresó este lunes 13 de marzo de 2017 a El Intermedio y logró dejar patidifusos a sus admiradores con una parodia 'chanante' de un nuevo personaje político: Susana Díaz 'el doberman de Triana'.

Subida en una de las barcas del Parque del Retiro, Díaz llegaba a Madrid: "La Khaleesi llega a la capital para liberar al pueblo de la derecha cruel e insensible y convertirlos en hombres libres".

Después llegó la inevitable referencia a Juego de Tronos:

"Hola, soy Susana Díaz y Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía y próximamente Susana de la Tormenta, vuestra 'mother of dragons".

No todo ha sido esxcelso en la parodia de Reyes, que tiró malamente de topicazo y se puso con la brocha gorda a cuenta de Andalucía, cuando la política enseñaba a los ciudadanos la nueva imagen "arabesca" que le había dado Ferraz, y lo mucho que echa ya de menos su tierra.

"Si pudiera me traería a todos los andaluces conmigo, a los 8.388.107, bueno, lo dejo en 105 porque a Andy y Lucas no me los iba a traer".