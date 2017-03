María Patiño ('Sálvame Deluxe'): "Terelu no me da pena; ha tenido mil oportunidades"

Cuando Telecinco dio a María Patiño la oportunidad de presentar Sálvame Deluxe mientras Jorge Javier tomaba vacaciones, la presentadora pensó que "arrebataba" el programa a Terelu, presentadora suplente hasta ese momento (La lacerante crisis del clan Campos contagia a Bigote Arrocet).

María Patiñó confiesa a Lecturas que no ha sentido pena por la hija de María Teresa Campos (El 'capo' Vasile deja a la histórica María Teresa Campos sin programa: Telecinco finiquita '¡Qué tiempo tan feliz!' ).

"Terelu es una gran afortunada, una mujer que ha tenido y tiene mil oportunidades. No puedo tener pena por ella. La tendría si me llama y me dice que en una revisión le pasa algo".