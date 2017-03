Martu Garrote crucifica a Podemos: "Mi abuela dice que no le demos tiempo a sus bobadas"

La propuesta de Podemos de que La 2 de TVE retire la emisión de la Misa católica se le está volviendo en contra y no sólo con los datos de la última retransmisión, la del domingo 12 de marzo de 2017, donde cuadriplicó su audiencia con respecto a la media que suele tener.

La noche del 14 de marzo de 2017, la socialista Martu Garrote, en 'El Cascabel' (13TV) le metió una somanta de palos a los podemitas por proponer medidas que, al margen de tener un corto recorrido, no están en sintonía con las preocupaciones de los ciudadanos españoles.

La también abogada le soltaba cuatro frescas a Iglesias y compañía:

Añadía que:

Yo, aunque no tenga esas creencias, sería una inculta y una analfabeta si no reconociera que en este país la mitad de la Historia está ligada a la religión y que además, actualmente, la mayoría de los españoles se denominan católicos y por tanto que se dé una misa está bien. Lo que quiero poner de manifiesto es que lo que le pasa a Podemos es que con sus 71 diputados en el Congreso no pintan nada, no hacen oposición, no trabajan, no llegan a acuerdos con otras fuerzas porque eso es muy costoso.