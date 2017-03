'Sálvame': Las sinceras y emocionantes lágrimas de Terelu tras la liquidación de 'QTTF'

Se podrán decir muchas cosas de Terelu Campos y alguna no precisamente bonita, pero hija entregada es y lo acaba de volver a demostrar (El 'capo' Vasile deja a la histórica María Teresa Campos sin programa: Telecinco finiquita '¡Qué tiempo tan feliz!').

Terelu no está pasando, ni mucho menos, por un buen momento. Todo lo contrario.

La hija de María teresa se ha roto en Sálvame en uno de sus días más difíciles,marcado por la cancelación de QTTF, el programa que presenta su madre y donde ella colabora.

Inicialmente Terelu se ha emocionado al mandarle un saludo a una amiga que no está pasando por un buen momento:

Pero había algo más (¡Esto es insostenible!: Mª Teresa Campos está que trina por el último 'zarpazo' de Vasile y Jorge Javier Vázquez).

Ha sido entonces cuando Mila Ximénez ha confesado que la colaboradora está muy sensible y que, aunque sabía el motivo, no iba a decirlo.

Terelu, con los ojos llorosos, no ha acertado a explicar los motivos.

A la cancelación de QTTF se une hoy unas declaraciones de María Patiño en las que explica que no ha sentido pena por la hija de María Teresa Campos cuando se hizo cargo de Sálvame Deluxe.

"Terelu es una gran afortunada, una mujer que ha tenido y tiene mil oportunidades. No puedo tener pena por ella. La tendría si me llama y me dice que en una revisión le pasa algo".