Verstrynge le chafa el día a Ferreras: "Podemos y Le Pen son el mismo populismo de izquierdas"

Jorge Verstrynge es ese chamán podemita que un día fue secretario general de Alianza Popular, lo que le hace completamente impredecible en sus opiniones y posiciones, como ha demostrado en varias ocasiones. Ojo a la recomendación de Verstrynge: "Hay que hacer la guerra con rapidez y hasta brutalidad".

De este profesor universitario sabemos gracias a su colaboración semanal en Al Rojo Vivo, y este 16 de marzo de 2017 pasó allí revista sobre la situación política en Europa, con las recientes elecciones en Holanda y las próximas en Francia. El iconoclasta Verstrynge quiere entendimiento Ciudadanos-Podemos y García Ferreras alucina.

Verstrynge nos enseña a montar una bomba de cloro en laSexta Noche.

Y ahí llegó la sorpresa que tenía guardada Verstrynge. Apoyado en un estudio de una universidad americana, vino a decir que tanto el movimiento podemita de Pablo Iglesias como el del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, son populismos de izquierdas. Las macabras enseñanzas de Verstrynge: "No hacen falta bombas, basta ir con viruela en Metro":

Verstrynge: Hay un instituto en la Universidad de Carolina del Norte muy reputado, que dice distingue entre populismos de derechas y de izquierdas. Y dice que mientras el caso holandés [Wilders] es un populismo de derechas, el del Frente Nacional de Francia, de Marine Le Pen, es un populismo de izquierdas. O sea que cuidado. El caso neerlandés sería lo más parecido a Theresa May. Es un caso de populismo defensivo.

Ferreras: Antes que nada, ¿respecto a los populismos: ¿Podemos es populista?

Verstrynge: Sí, claro.

Ferreras: ¿Claramente populista?

Verstrynge: Sí.

Ferreras: ¿Populistas y de izquierdas?

Verstrynge: Sí.

Ferreras: ¿Y su discurso coincide con el de Le Pen para Europa?

Verstrynge: No, no. La coincidencia con el Frente Nacional es de programa económico, aunque también con diferencias, porque Podemos no preconiza la salida del euro. Un populismo francés no puede ser igual que el español, pero ese instituto califica a los dos de populismos de izquierdas. Un populismo de izquierdas no solo plantea la regeneración de una sociedad sino además establecer los elementos para que no se pueda volver a una situación degenerativa, mientras el de derechas es defensivo, de avanzar hacia un punto anterior.