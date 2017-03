María Teresa Campos: "No me voy a casa y firmaré pronto una cosa importante con Mediaset"

María Teresa Campos ha reaparecido en 'Sálvame' este 16 de marzo de 2017, un día después de conocerse que Paolo Vasile, el capo de Mediaset, la 'liquidaba' como apuesta y ordenaba retirae '¡Qué tiempo tan feliz!' tras ocho años en antena (Hace de tripas corazón y forma duo musical con Bigote Arrocet).

La presentadora ha dejado claro que "no tengo ningún problema con la cadena".

"Voy a firmar una cosa muy importante con la casa dentro de unos días".

"Me siento muy querida y muy arropada. Hemos estado haciendo un programa ocho años. La televisión tiene sus ciclos y se ha cumplido uno. Pero no me voy a ir a mi casa ni nadie me ha mandado para mi casa".

Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Campos si Bigote Arrocet va a ir a Supervivientes, otra noticia que también se supo este miércoles (Que no llore María Teresa Campos: la respuesta a su drama será tirarse al barro).

"Nadie tiene el derecho a cortar la libertad de nadie", ha comentado, sin llegar a confirmar nada (El 'capo' Vasile deja a la histórica María Teresa Campos sin programa: Telecinco finiquita '¡Qué tiempo tan feliz!' ).

Eso sí, preguntada si iría a defenderle a plató o a visitarle a la isla, la presentadora ha sido tajante:

"Eso sí que no. Te voy a decir que no a todo. Nadie me lo ha comunicado, la cadena no ha comunicado nada. Es un rumor que ha salido en la prensa. Ninguno de nosotros puede hablar de algo que presuntamente puede pasar".

María Teresa se ha mostrado preocupada porque se "contaran cosas de algo que puede ser o puede no ser".

Jorge Javier, más falso que un euro de madera, ha simulado intentar tranquilizar si finalmente su novio pone rumbo a Honduras en las próximas semanas.

"No te preocupes que si va a Supervivientes nosotros vamos a cuidar de ti", le comentaba el presentador, que le soltaba entre risas una última pregunta.

"¿Has visto aparecer en casa más bañadores de hombre de lo habitual?". "No, están los mismos bañadores de siempre".

Dispuesta a no votar... ¿si Susana Díaz es candidata?

Después de romper su silencio tras conocerse la noticia de la cancelación de su programa, María Teresa ha dado comienzo a su habitual sección en la que analiza la actualidad del país.

Hablando de política, Jorge Javier le ha querido preguntar qué socialista prefiere como candidato a la presidencia del Gobierno.

"¿Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López?", planteó el presentador.

"De los que has nombrado, si va una persona de las que has nombrado, no voy a votar".

"Lo dices por Susana Díaz", ha replicado Vázquez intentando sonsacarle.

"No te gusta su idea del andalucismo que tiene".

La malagueña se mostró reacia a evidenciar sus preferencias políticas y solo se atrevió a asegurar: