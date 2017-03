Rosa Díez desolla al canditado Sánchez: "Es un perdedor y un impostor"

El café de Susanna Griso de este 16 de marzo de 2017 fue con la política ahora retirada de la primera línea Rosa Díez, de cuyo discurso sobresalieron los palos por doquier a Pedro Sánchez, el 'resucitado' que quiere volver a ser el secretario general del Partido Socialista para azotar al Partido Popular. Los tuiteros se tronchan con las correrías de Pedro Sánchez.

Y a Rosa Díez no le hace ni pizca de gracia este candidato perdedor, que además es un virtuoso del malabarismo político:

Pedro Sánchez es como si estuviera perdiendo la tercera oportunidad para perder, porque ha perdido dos elecciones seguidas. Está haciendo una campaña de una enorme impostura política; ha pasado de envolverse en una enorme bandera de España a defender la plurinacionalidad; de ganar unas primarias contra Edu Madina gracias a Susana Díaz y a Zapatero, a querer ser el candidato de las bases. ¡Rajoy le sacó tres millones de votos!

La fundadora de UPyD y ex del Partido Socialista pasa una revista muy realista a los tres candidatos de los que saldrá el nuevo buque insignia del proyecto del PSOE. Rosa Díez recuerda el infame escrache de Iglesias con un dardo: "Se sorprendía de que no le bajara la mirada... ¡Yo he hecho política en Euskadi!":