Llarandi pone a parir a Ciudadanos por abstenerse con la estiba y Cuesta la frena con un 'zasca': "El PSOE hizo lo mismo"

El real decreto ley que le tumbaron sobre la estiba en la sesión plenaria del 16 de marzo de 2017 al Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados está provocando un encendido debate mediático sobre los supuestos privilegios que tienen los 6.000 trabajadores de este sector.

En la noche del 16 de marzo de 2017, en la tertulia de 'El Cascabel' (13TV) se abordó ampliamente esta cuestión. La única que defendió la postura de alegrarse por la derrota del Ejecutivo de Rajoy, lo que supondrá que España pague una multa diaria de 134.000 euros por no cumplir un mandato de la Unión Europea, fue la socialista Eva Llarandi, que incluso, en un alarde de trapecista sin red quiso meterle un palo a Ciudadanos.

Sí sorprendió la postura de Ciudadanos que, pese a prometer al Ejecutivo que le apoyaría en la votación a favor del Real Decreto sobre los estibadores, finalmente optó por abstenerse.

Por ejemplo, Alfonso Rojo definía el papelón de Rivera de forma muy elocuente:

Yo entiendo que te cueste sumarte a una votación sabiendo que se va a perder, pero lo ha hecho el PNV. Es que estos de Ciudadanos no han bajado ni a jugar el partido. Es que ni se han cambiado, se han quedado en el vestuario. ¡Oiga, uno tiene que ser consecuente con lo que defiende, con lo que sostiene!

Más adelante, Eva Llarandi, política socialista afirmaba que:

A mí me parece que Ciudadanos se está desinflando por momentos, porque igual dice A que dice B. En Murcia hace una cosa y en otro sitio hace otra. A mí me parece que lanza la piedra y esconde la mano y no sabe ni por dónde se anda y yo creo que el PSOE tienen que estar con los trabajadores.