Manel Fuentes sacude un zasca de aupa a 'Sálvame Deluxe' y manda venenosas indirectas a Telecinco

El humor blanco y familiar de Tu cara me suena -o su versión con anónimos- no evita que durante las tres horas de programa a Manel Fuentes o al jurado se les escape alguna que otra pulla hacía Telecinco y sus programas.

Momentos divertidos en los que, en tono de humor, aprovechan para lanzar indirectas a su competencia directa, y que se han convertido en algo habitual durante las galas.

Este 17 de marzo de 2017, durante el segundo programa de Tu cara no me suena todavía, Manel Fuentes hizo una clara referencia al traslado de Sálvame Deluxe a la noche de los sábados, tras ser derrotados durante semanas consecutivas por el concurso de imitaciones.

Mientras el presentador entrevistaba a una de las concursantes comentó que su trabajo consistía en repasar la prensa del corazón en una cadena local, a lo que Fuentes contestó:

"Igual un programa de corazón los viernes funciona", haciendo reír a todo el plató. La concursante le respondió cómplice:

"No, mejor un programa de música".

Pero no ha sido la única indirecta que han lanzado a Telecinco.

Ya en el primer programa, Ángel Llácer y Mónica Naranjo protagonizaron una divertida discusión en la que el miembro del jurado le recriminaba a la cantante haber vuelto:

"Ella es la que vuelve, yo siempre he estado en mi hogar. Se fue pensando que la iban a hacer princesa y la tuvieron fregando".

"En la otra casa te echaron porque ya no te querían", continuó Llácer a lo que Mónica contestó:

"Yo me fui de casa porque me quieren en todas partes, no como a ti que solo te quieren aquí haciendo el payaso".