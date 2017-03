Pérez Henares contra el tuit miserable del podemita: "Sánchez Mato es odio y lo peor de antes del 36"

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, es probablemente el elemento más sectario que tiene el gobierno de Manuela Carmena, y por extensión el mundo podemita.

A Carlos Sánchez Mato, un amante de la Revolución Rusa en el que para él "solo murieron cinco personas", tuvo a bien insultar este 20 de marzo de 2017 a las personas que se han alineado con la emisión de la Misa en TVE tras la petición de Pablo Iglesias y los suyos de retirarla de la parrilla.

El diario ABC publicó una portada con varias caras conocidas y de primera línea del mundo de la política y lo mediáitco que se decían asiduos y practicantes de la fe católica y participantes de la Misa, y el mensaje enviado por el concejal de todos los madrileños fue tan miserable que roza el escándalo.

En 'El Cascabel' de 13TV, periodistas como Antonio Naranjo o Antonio Pérez Henares 'Chani' no salían de su asombro al contemplar la ofensa del personaje en cuestión:

Antonio Naranjo: Carlos Sánchez Mato se llama el figura, el concejal de Hacienda de Madrid. Cuando ves cómo manifiestan unos su fe y cómo manifiestan otros la suya atacando a gente que la tiene... Si no respetas esta libertad, ¿cómo vas a respetar otras? Me parece una cosa...



Antonio Pérez Henares: Lo que me deja atónito es que desde lo que ellos presumen que es la izquierda se vuelva a los contenidos más atroces y que más daño han hecho posiblemente a la propia izquierda, que es un anticlericalismo feroz y un ataque a la religión cristiana pavoroso. En estos momentos Podemos está volviendo a lo peor de antes del 36, al odio de la pre, post y Guerra Civil y a la persecución de la religión. [...] Eso de Sánchez Mato no es una gilipollez, es odio.