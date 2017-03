Pepe Oneto afirma que Don Felipe era conocedor de las aventuras extramatrimoniales de su padre

Pepe Oneto afirma que Don Felipe de Borbón era conocedor de las aventuras extramatrimoniales de su padre, el Rey Don Juan Carlos I, y que ha sufrido mucho por ello. La historia de Marta Gayá, no le debe sorprender a Don Felipe, según Oneto, ya que era conocedor de este romance, uno de los mas sonados del rey emérito en la isla de Palma, pero no para el público en general, ya que los medios no le dieron gran importancia, en su momento.

Se dice que Marta Gayá estaba muy enamorada de Juan Carlos I y que él la correspondía, aunque con el tiempo la relación se fue enfriando. Oneto cree que todavía podrían tener contacto de amistad y que hablarían de vez en cuando, según ha afirmado el columnista en algunos medios.

El veterano periodista también cree que ninguna de estas nuevas-viejas informaciones deberían afectar a la monarquía en estos tiempos.