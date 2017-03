González, Jiménez y Rosell aplastan al anticlerical Sánchez Mato: "Su actitud es miserable, es un caradura"

Carlos Sánchez Mato, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, sigue recibiendo jarabe de palo intensivo después de su vomitivo tuit en el que cargaba contra aquellas personalidades, políticos y famosos, que reconocieron en ABC que iban a misa.

La noche del 21 de marzo de 2017 'El Cascabel' (13TV) prosiguió con la barrabasada del edil de Manuela Carmena y desde luego, si el día 20 de marzo de 2017 el podemita ya tuvo su primera ración de 'zascas' por parte de Antonio Pérez Henares, esta vez ya quedó masacrado y despedazado por completo -Pérez Henares contra el tuit miserable del podemita: "Sánchez Mato es odio y lo peor de antes del 36"-.

Antonio Jiménez afirmaba que:

Paco Rosell (Unidad Editorial) se cachondeaba de la ignorancia de Mato con respecto a aspectos históricos como la Revolución Rusa a la que tildó de "hermosa" y de "estímulo para la construcción de la fraternidad internacional":

Y ahondaba en la reflexión:

Es que todo esto parte del hecho de circunscribir el ámbito de la religión al ámbito privado y no se puede sacar de ese ámbito. Podemos y todo lo que representa están dispuestos a tolerar la religión siempre que no salga del ámbito privado, esa es su premisa. Desde el momento en que alguien hace profesión de su fe, lógicamente actúa de esta forma que a mí me parece bastante miserable. Y no estamos hablando de un piernas, sino de un señor bastante representativo de uno de los ayuntamientos más importantes.