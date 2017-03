Vasile parece haber dado con la tecla, tres meses después del gran escalofrío que fue ver a A3 adelantar a T5

Tres meses después del gran escalofrío que fue ver que Antena 3 adelantaba a Telecinco en el acumulado de audiencia mensual y tras una docena de experimentos frustrados, con ingredientes como Aída Nízar, Jorge Javier Vázquez, las Campos y mucho morbo, Paolo Vasile, el capo italiano de Mediaset, ha encontrado el 'ungüento mágico'.

A la vista de las auidencias de este mes de marzo, parece que Telecinco ha dado finalmente en el clavo y descubierto que quiere la masa de los telespectadores. Al menos en los últimos tiempos (Fiesta en Casa Vasile: 'Got talent' (25.7%) arrasa en su final con troleo masivo y récord histórico).

Lo que más gusta ahora es un buen talent show y si encima tienes la final entre manos y a Edurne con uno de sus clásicos modelitos escotados, la victoria está garantizada (Los troles de Forocoches revientan la final de ‘Got Talent’ y Risto Mejode sale huyendo del plató).

Si además, Risto Mejide se pelea con el presentador y se marca una espantada in extremis porque no quiere participar de "esta payasada" estamos hablando de garantía de éxito (Risto monta otra 'escenita' abandonando el plató de 'Got Talent').

Con este panorama Got Talent España: Express no sólo se hizo con un 15,4% en access prime time (sólo superado por El Hormiguero con la visita de Jordi Cruz y un 16,6%) sino que pulverizó el prime time con un 25,7% para una final plagada de polémica que ganó, contra todo pronóstico, el bailarín contorsionista de rockabilly Antonio el Tekila.

En su momento ya dijeron tanto Edurne como Risto Mejide que su número no tenía nivel para estar en la final, de ahí que su polémica victoria despertara todas las alarmas.

Este 22 de marzo de 2017 las redes se hacían eco de un posible "troleo" de la famosa Forocoches, que ya metió a John Cobra en Eurovisión. Puesto que la votación era gratis a través de la web parece que el conocido foro hizo de las suyas... otra vez.

Tenemos el país que nos merecemos. — Risto Mejide (@ristomejide) 22 de marzo de 2017

De ahí también el cabreo que se pilló Risto Mejide, que ya tras conocer que El Tekila estaba entre los tres finalistas pegó la espantada del plató visiblemente enfadado:

"Me tomo muy en serio mi trabajo y me niego a escuchar lo que puede pasar aquí esta noche".

"No quiero aplaudir esa payasada, sea quién sea que lo haya votado", razonó el publicista a Santi Millán cuando el presentador salió a buscarle.

Vamos, que Mejide, uno de los jurados estrella no estuvo cuando se conoció el nombre del ganador de la segunda edición de Got Talent. No sólo eso, sino que posteriormente dejó clara su opinión a través de Twitter: