'Zasca' de Ferreras a Iglesias: "Lo de Alsasua no fue una bronca por una copa"

Pablo Iglesias se reunió este 22 de marzo de 2017 con los familiares de los agresores de Alsasua, esos que están detenidos por propinar una brutal paliza a dos agentes de la Guardia Civil y a sus respectivas parejas.

El de Podemos, entrevistado en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) quiso vender el argumento de que él entiende que la paliza a los efectivos de la Benemérita no puede ser calificada como terrorismo y adujo que se abusa mucho de ese término:

Yo me reuní con estos familiares hace ya mes y medio y yo me reúno con todo el mundo. También me he reunido con asociaciones de guardias civiles como no podía ser de otra manera. Nosotros condenamos la agresión y nos solidarizamos con las víctimas. Pero en la medida en que defendemos la justicia, consideramos que en España tiene que haber juicios justos y una agresión no se convierte en terrorismo inmediatamente.