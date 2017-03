Alfonso Rojo: "Es una desvergüenza que Iglesias diga que lo de Alsasua fue una pelea de bar"

Pablo Iglesias no disimula un ápice su debilidad por el entorno abertzale y si hay que salir a decir que la agresión bestial a dos guardias civiles en Alsasua es una mera pelea de barra de bar, no tiene reparos en afirmarlo y hasta hacerle la ola a los familiares de los agredidos.

La tertulia 'El Cascabel' (13TV) del 22 de marzo de 2017 dedicó unos minutos al último atropello del líder de Podemos a quienes han sufrido el acoso terrorista.

Alfonso Rojo era muy claro en definir lo que había dicho Iglesias cuando reducía la agresión sin freno a unos agentes de la Benemérita a una mera pelea de las muchas que puede haber un fin de semana en un local de copas de cualquier ciudad:

Aclaraba Rojo que:

En el caso de Pablo Iglesias no hay que llamarse a engaño. Y no solamente en él. Alberto Garzón, que aparece como un monaguillo piadoso, beatífico y que la prensa le quiere muchísimo, fijaros el historial en declaraciones, lo que ocurría cada vez que un etarra relevante salía de la cárcel, lo que escribieron cuando la doctrina Parot, lo que escribieron en todos estos casos. Basta verlo. Es decir, no es gente que digas que tienen grandes obras, no están en las librerías ni en las grandes bibliotecas del mundo sus escritos, pero tienen Twitter, Facebook y tienen una cara que se la pisan.