Buenafuente se cachondea de Paolo Vasile y Risto Mejide a cuenta del triunfo de 'El Tekila'

Antonio 'El Tekila' se ha convertido en el personaje del momento después de que se alzara con la victoria en Got Talent gracias a las artimañas del portal Forocoches ( 'El Tekila' en 'Sálvame': "Una parte del público me habrá votado por cachondeo, pero otra no").

Andreu Buenafuente no dejó pasar la oportunidad de hacerse eco de esta noticia durante su monólogo de este 22 de marzo de 2017 en Late Motiv.

"Felicidades a El Tekila, que es el ganador de ese programa fantástico de Tienes Talento, que yo ya le pondría interrogantes: ¿Tienes Talento?".

El catalán aseguró que el concursante tenía una forma un tanto peculiar de bailar, lo que ha provocado una gran sorpresa entre los seguidores del formato al llevarse la victoria.

"Se ve que han dejado votar por Internet y los trolls han actuado", explicó Buenafuente que no dudó en comparar lo ocurrido con El Tekila con el un caso que le tocó muy de cerca: la victoria de Rodolfo Chikilicuatre para ir a Eurovisión.

"A ver, Telecinco, controláis un montón de televisión, ¿pero no os acordáis de lo que ocurrió con el Chiki Chiki?", recordó el presentador que destacó el enfado de Risto Mejide.